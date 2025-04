Inchiesta Ducale chiesto il rinvio a giudizio per 17 persone

Inchiesta Ducale. Come si apprende da fonti di agenzia, la Dda di Reggio Calabria ha chiesto il rinvio a giudizio di 17 persone coinvolte nella vicenda giudiziaria che riguarda la cosca Araniti di Sambatello. Tra i nomi dei. Reggiotoday.it - Inchiesta Ducale, chiesto il rinvio a giudizio per 17 persone Leggi su Reggiotoday.it E' stata fissata per il prossimo 9 maggio l'udienza preliminare per l'. Come si apprende da fonti di agenzia, la Dda di Reggio Calabria haildi 17coinvolte nella vicenda giudiziaria che riguarda la cosca Araniti di Sambatello. Tra i nomi dei.

