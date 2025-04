Inter-news.it - Sneijder ricorda: «Mourinho mi convinse di andare all’Inter!»

Leggi su Inter-news.it

Wesley, centrocampista ex Inter, hato su Prime Video nell’intervista con Luca Toni il suo primo impatto nel mondo nerazzurro. Un solo uomo lo ha convinto. RICORDI – Wesley, uno dei principali eroi del Triplete del 2010 nerazzurro, hato il motivo per cui ha abbracciato il progetto di Massimo Moratti.ha detto sulla trattativa che lo ha portato: «Io mi ricordo che mi ha chiamato José. Non lo conoscevo, mi ha chiamato presentandosi come allenatore dell’Inter. Mi disse che mancava il numero 10 e che con me avrebbero vinto tutto. Tutti gli allenatori dicono così per cercare di convincerti, però io non volevovia dal Real Madrid in quel momento. Il primo anno era stato perfetto, il secondo un po’ meno. Io volevo rimanere, lui però mi ha chiamato due settimane tutti i giorni.