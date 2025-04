L’Ance Benevento a Monaco di Baviera | ricerca e formazione due intese con le Pmi tedesche

Leggi su Ildenaro.it

Una folta delegazione di imprenditori edili sanniti è partita dail 10 aprile per una tre giorni di visita e incontri istituzionali adi. Obiettivo della missione imprenditoriale voluta dal presidente di Ance, Flavian Basile, era quello di partecipare alla Fiera internazionale sull’innovazione in edilizia del Bauma (tra le più importanti al mondo nel settore) che si tiene adidal 7 al 13 e incontrare, e incontrare i principali interlocutori del territorio al fine di favorire la cooperazione istituzionale.“Tuttavia il fulcro della trasferta internazionale – si legge in una nota dell’Associazione – si è palesato oggi, giornata nel corso della quale il presidente Flavian Basile ed una delegazione del Consiglio Generale di Ancehanno avuto due importanti incontri istituzionali: con la con la Camera di commercio italo-tedesca, e con il Consolato Italiano, per affrontare alcuni temi di comune interesse”.