Alberto Stasi ottiene la semilibertà: potrà uscire dal carcere per lavoro e reinserimento sociale

La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, 41 anni, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni diper l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, ha ottenuto la. La decisione è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto la richiesta presentata dai suoi legali, Giada Bocellari e Antonio de Rensis.Le nuove condizioni di: fuori daldi giornoCon la nuova misura alternativa,restare fuori dalper gran parte della giornata, non solo per motivi lavorativi, ma anche per attività die istruttive, come previsto dalla normativa. Tuttavia, sarà comunque tenuto a rientrare ogni sera neldi Bollate, seguendo gli orari stabiliti dalle autorità.