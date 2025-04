Sololaroma.it - Strasburgo-Nizza, il pronostico di Ligue 1: scontro diretto Champions, GOL la base

In Francia, il PSG ha festeggiato la scorsa settimana la vittoria dell’ennesimo titolo dopo una stagione dominata dall’inizio alla fine con un vantaggio enorme sulle inseguitrici. Interessante continua ad essere invece la battaglia per la zonaLeague, che in questo 29° turno di1 vivrà un nuovo capitolo. Due tra le contendenti si affronteranno in unoche metterà in palio tre punti cruciali: sabato 12 aprile, alle ore 21.05, scenderanno infatti in campo.Padroni di casa che cullano il sogno di far parte alla prossima edizione della maggiore competizione continentale e viaggiano ad una sola lunghezza di distanza dal terzo posto, occupato momentaneamente dal Monaco. Per loquestoservirà a capire se dopo le ultime cinque vittorie consecutive – sette nelle ultime otto partite disputate – potrà continuare a mantenere questo ritmo.