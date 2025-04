Per i medici era troppo giovane per avere qualcosa di grave poi ha scoperto il cancro | “Ho dovuto mentire”

giovane donna statunitense di 31 anni che ha raccontato il suo calvario andato avanti per mesi tra medici e ospedali. "Ho dovuto mentire per essere creduta" ha rivelato la donna alla quale è stato poi diagnosticato un cancro al colon già diffuso al fegato e ai polmoni.

