Latinatoday.it - Come cambiano le autolinee: 400mila euro e 18 mesi di lavori per la riqualificazione

Leggi su Latinatoday.it

Un investimento di, eper 18. La stazione delledi Latina in via Cervone sarà ristrutturata, grazie a un protocollo siglato tra Comune, Regione Lazio e Cotral, società cui sarà affidata una parte dell’immobile in gestione per 20 anni. In particolare, il piano.