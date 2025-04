Liberati alloggi Ater usati come base di spaccio | Un' altra tappa nella lotta al degrado

La vasta operazione di controllo dei carabinieri di ieri ad Aprilia ha portato, oltre che al sequestro di armi e droga, anche alla liberazione, con conseguente restituzione all'Ater, di tre alloggi popolari, due dei quali venivano utilizzati come base dello spaccio.

Alloggi ATER liberati ad Aprilia, Dellapietà: “Segnale forte di legalità nei quartieri difficili” - Il presidente di Ater Latina elogia l’operazione dei Carabinieri: sgomberati tre appartamenti occupati abusivamente e utilizzati per armi e spaccio. “Un passo concreto nella lotta al degrado”. (latinaoggi.eu)

