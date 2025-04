Pasqua in Sicilia

Sicilia, valorizzando il patrimonio turistico e culturale dell'isola proprio durante la Pasqua, uno dei momenti più sentiti e ricchi di tradizioni. Il pacchetto prevede: Partenza il 17 aprile da Torino Destinazione Palermo, con cambio sulla nave al porto di Napoli Rientro il 21 aprile dal porto di Palermo direzione Napoli per poi proseguire verso il nord Italia con Italo. Prezzo speciale a partire da soli 30,00 €. Il servizio è pensato per chi desidera vivere un'esperienza di viaggio completa, tra comfort e scoperta. I posti sono limitati e la prenotazione è già attiva tramite il Call Center dedicato 060708. "La Sicilia investe in nuove soluzioni di mobilità che consentirà di tornare in Sicilia in modo economico e confortevole" dichiara l'Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò.

