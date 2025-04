Vittoria Ricci in Accademia di Brera durante il Fuorisalone racconta agli studenti Il design del linguaggio televisivo di Striscia

design e il linguaggio fortemente innovativo di Striscia. A parlarne è stata a Brera Vittoria Ricci, curatrice del Museo del tg satirico e tuttofare della trasmissione, nata nel 1988. In un capolavoro d'architettura e scultura, qual è la Sala Napoleonica dell'Accademia di Belle Arti di Milano, ha avuto luogo un partecipato incontro con gli studenti, durante la mattinata di giovedì 10 aprile 2025, proprio nei giorni caldi del Salone del Mobile e del Fuorisalone in cui l'interesse per le sperimentazioni attorno al design sono al centro dell'attenzione mondiale. «A partire dalla funzionalità, Striscia è un programma che cerca di risolvere i problemi e andare incontro alle esigenze delle persone, con una propria estetica ben definita nei suoni, nei colori, nelle forme e nel linguaggio che utilizza. Liberoquotidiano.it - Vittoria Ricci in Accademia di Brera durante il Fuorisalone racconta agli studenti “Il design del linguaggio televisivo di Striscia” Leggi su Liberoquotidiano.it L'universo dele ilfortemente innovativo di. A parlarne è stata a, curatrice del Museo del tg satirico e tuttofare della trasmissione, nata nel 1988. In un capolavoro d'architettura e scultura, qual è la Sala Napoleonica dell'di Belle Arti di Milano, ha avuto luogo un partecipato incontro con glila mattinata di giovedì 10 aprile 2025, proprio nei giorni caldi del Salone del Mobile e delin cui l'interesse per le sperimentazioni attorno alsono al centro dell'attenzione mondiale. «A partire dalla funzionalità,è un programma che cerca di risolvere i problemi e andare incontro alle esigenze delle persone, con una propria estetica ben definita nei suoni, nei colori, nelle forme e nelche utilizza.

