Mick Jagger pronto a sposare la fidanzata più giovane di oltre 40 anni

Si dice che l’amore non abbia età, ee Melanie Hamrick ne sono la prova evidente. Il frontman dei Rolling Stones, 81, èa convolare a nozze con la sua compagna 37enne, come confermato da quest’ultima in una recente intervista: “Siamo ufficialmente fidanzati”. Tuttavia, per il momento, non sono emersi particolari sulla possibile data del sì.e Melanie Hamrick presto sposie Melanie Hamrick sono una delle coppie più solide del panorama musicale: la rockstar britca e la sua 37enne compagna fanno coppia da quasi 10, e sarebbero pronti a compiere finalmente il grande passo. In una recente intervista a Paris Match, infatti, la ballerina ha raccontato di essere ufficialmentecon il celebre frontman dei Rolling Stones: “La proposta è avvenuta due o trefa, ma non abbiamo nessuna fretta di sposarci.