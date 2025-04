Codice Ateco per prostituzione e escort | cosa cambia

prostituzione e i servizi forniti dalle escort o dagli accompagnatori hanno adesso un proprio Codice Ateco, cioè la classificazione di attività economica. Ateco 2025, cioè la nuova classificazione, è entrata in vigore dal primo gennaio scorso e al punto 96.99.92 ci sono citati i «servizi di incontro ed eventi simili». La notizia si è diffusa soltanto ad aprile perché il nuovo Ateco 2025 è stato adottato dal primo giorno del mese.Codice Ateco per prostitute ed escort: il punto 96.99.92Una manifestazione in favore della regolarizzazione dei sex workers (Getty Images).Al punto 96.99.92, si legge, fanno riferimento le «attività connesse alla vita sociale, ad esempio accompagnatori e di accompagnatrici (escort)» ma anche le agenzie «di incontro e matrimoniali». Inoltre nel dettaglio ci si riferisce anche alla «fornitura o organizzazione di servizi sessuali», a «eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione» e all’organizzazione di «incontri e altre attività di speed networking». Lettera43.it - Codice Ateco per prostituzione e escort: cosa cambia Leggi su Lettera43.it Anche lae i servizi forniti dalleo dagli accompagnatori hanno adesso un proprio, cioè la classificazione di attività economica.2025, cioè la nuova classificazione, è entrata in vigore dal primo gennaio scorso e al punto 96.99.92 ci sono citati i «servizi di incontro ed eventi simili». La notizia si è diffusa soltanto ad aprile perché il nuovo2025 è stato adottato dal primo giorno del mese.per prostitute ed: il punto 96.99.92Una manifestazione in favore della regolarizzazione dei sex workers (Getty Images).Al punto 96.99.92, si legge, fanno riferimento le «attività connesse alla vita sociale, ad esempio accompagnatori e di accompagnatrici ()» ma anche le agenzie «di incontro e matrimoniali». Inoltre nel dettaglio ci si riferisce anche alla «fornitura o organizzazione di servizi sessuali», a «eventi dio gestione di locali di» e all’organizzazione di «incontri e altre attività di speed networking».

