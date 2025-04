Cina | Shanghai scuola serale diventa salone culturale per stranieri

scuola serale sull’arte del te’ a Shanghai, molti studenti internazionali si riuniscono per approfondire la propria comprensione della storia e dell’etichetta legate alla cultura del te’ cinese.– Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6086883/6086883/2025-04-11/Cina-Shanghai-scuola-serale-diventa-salone-culturale-per-stranieri Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Shanghai, scuola serale diventa salone culturale per stranieri Leggi su Romadailynews.it In unasull’arte del te’ a, molti studenti internazionali si riuniscono per approfondire la propria comprensione della storia e dell’etichetta legate alla cultura del te’ cinese.– Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6086883/6086883/2025-04-11/-per-Agenzia Xinhua

Amici 23 serale 2024, 3a puntata/ Eliminato, chi è? Diretta: Lucia legge lettera d'addio tra le lacrime. Ne parlano su altre fonti

Cina: Shanghai, scuola serale diventa salone culturale per stranieri - In una scuola serale sull'arte del te' a Shanghai, molti studenti internazionali si riuniscono per approfondire la propria comprensione della storia e ... (romadailynews.it)