LIVE Musetti-Tsitsipas 0-0 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | iniziata la partita

DIRETTA LIVEA-40 Serve&volley sulla seconda di servizio, impeccabile la volée di rovescio del greco.40-40 Tsitsipas stecca il diritto in uscita dal servizio.40-30 Lungo il diritto inside-out del greco.40-15 Risposta profonda di Musetti, largo il rovescio lungolinea dell’ellenico.40-0 Lunga la risposta di rovescio dell’italiano.30-0 Serve&volley del greco, a segno con la volée di diritto.15-0 Musetti risponde da lontanissimo e subito Tsitsipas va a segno con la smorzata di rovescio.16.34 Inizia la partita. Il n.8 del mondo in battuta.16.33 Tsitsipas servirà per primo nel game d’apertura. Un vantaggio non da poco. Sappiamo che il greco rende al meglio quando è avanti nel punteggio.16.31 In corso la fase di riscaldamento.16.29 Musetti è superiore a Tsitsipas con il rovescio, ma il diritto e soprattutto il servizio del greco sono migliori rispetto a quelli dell’italiano. Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas 0-0, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: iniziata la partita Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Serve&volley sulla seconda di servizio, impeccabile la volée di rovescio del greco.40-40stecca il diritto in uscita dal servizio.40-30 Lungo il diritto inside-out del greco.40-15 Risposta profonda di, largo il rovescio lungolinea dell’ellenico.40-0 Lunga la risposta di rovescio dell’italiano.30-0 Serve&volley del greco, a segno con la volée di diritto.15-0risponde da lontanissimo e subitova a segno con la smorzata di rovescio.16.34 Inizia la. Il n.8 del mondo in battuta.16.33servirà per primo nel game d’apertura. Un vantaggio non da poco. Sappiamo che il greco rende al meglio quando è avanti nel punteggio.16.31 In corso la fase di riscaldamento.16.29è superiore acon il rovescio, ma il diritto e soprattutto il servizio del greco sono migliori rispetto a quelli dell’italiano.

