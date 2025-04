Torchia ag Rugani | Torna Daniele per il Mondiale per club? Ecco cosa deve fare | ESCLUSIVA

Torchia, l’agente di Daniele Rugani, è intervenuto sul canale YouTube di Calciomercato.it nel corso di Juve Zone e ha parlato del presente e del futuro del difensore di proprietà della JuventusLa stagione di Daniele Rugani all’Ajax, dopo un inizio un po’ difficoltoso anche a causa di un infortunio, sta procedendo nel migliore dei modi. Il centrale gioca e sta contribuendo alla cavalcata della squadra di Farioli, che a 6 giornate dalla fine del campionato ha 9 punti di vantaggio sulla seconda.Torchia (ag. Rugani): “Torna Daniele per il Mondiale per club? Ecco cosa deve fare” ESCLUSIVA – Calciomercato.itIl futuro di Rugani è ancora incerto e potrebbe anche prevedere un ritorno alla Juventus, che ne detiene ancora il cartellino e con cui è legato con un contratto fino al 30 giugno del 2026. Calciomercato.it - Torchia (ag. Rugani): “Torna Daniele per il Mondiale per club? Ecco cosa deve fare” | ESCLUSIVA Leggi su Calciomercato.it Davide, l’agente di, è intervenuto sul canale YouTube di Calciomercato.it nel corso di Juve Zone e ha parlato del presente e del futuro del difensore di proprietà della JuventusLa stagione diall’Ajax, dopo un inizio un po’ difficoltoso anche a causa di un infortunio, sta procedendo nel migliore dei modi. Il centrale gioca e sta contribuendo alla cavalcata della squadra di Farioli, che a 6 giornate dalla fine del campionato ha 9 punti di vantaggio sulla seconda.(ag.): “per ilper– Calciomercato.itIl futuro diè ancora incerto e potrebbe anche prevedere un ritorno alla Juventus, che ne detiene ancora il cartellino e con cui è legato con un contratto fino al 30 giugno del 2026.

Torchia (ag. Rugani): “Torna Daniele per il Mondiale per club? Ecco cosa deve fare” | ESCLUSIVA. Ex Cagliari, Torchia (Ag. Rugani): «Vi dico quale sarà il futuro di Daniele. Un ritorno alla Juve...». ESCLUSIVA TJ - Torchia (Ag. Rugani): "Apprezzato perché gioca bene, sta esportando il valore della.... Torchia (Ag. Rugani): "Baroni allenatore fatto e finito. Daniele è alle prese con…". Juve, Ag. Rugani: "Non ci sono state chiamate per un ritorno". Ag. Rugani: "Giocare poco e fare bene è difficile. Ritorno alla Juventus a gennaio? Non credo...". Ne parlano su altre fonti

Juve, ag. Rugani: “A fine stagione mille scenari possibili…” - Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del futuro del giocatore in prestito dalla Juve, non escludendo gli scenari ipotetici Intervistato per TJ, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani ... (juvenews.eu)

Ag. Rugani: “Ajax? Il prestito gli sta facendo bene” - Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha detto la sua sull'ex bianconero, parlando anche del prestito all'Ajax. Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue ... (juvenews.eu)

Ag. Rugani: “Ajax? Il prestito gli sta facendo bene” - Davide Torchia, agente di Daniele Rugani ... Intanto ecco le parole di Galeone<<< L'articolo Ag. Rugani: “Ajax? Il prestito gli sta facendo bene” proviene da JuveNews.eu. (msn.com)