LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | alle 17 00 la FP2 scendono in pista anche Leclerc e Verstappen

DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP alle 14.45 E 19.00

16.40 Per la cronaca, Lando Norris ha firmato il miglior tempo assoluto in FP1 a Sakhir. Di seguito la classifica completa:

1 Lando Norris McLaren 1:33.204 3
2 Pierre Gasly Alpine +0.238 5
3 Lewis Hamilton Ferrari +0.596 3
4 Alexander Albon Williams +0.724 6
5 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.980 4
6 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.058 4
7 Jack Doohan Alpine +1.192 6
8 Liam Lawson Racing Bulls +1.193 6
9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.280 4
10 Oscar Piastri McLaren +1.304 5
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.424 4
12 Isack Hadjar Racing Bulls +1.463 7
13 Luke Browning Williams +1.681 9
14 Dino Beganovic Ferrari +1.851 3
15 Lance Stroll Aston Martin +1.912 4
16 Felipe Drugovich Aston Martin +1.

