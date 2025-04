Napoli e Benevento in finale a Musicultura | la Campania scommette sui giovani talenti

Musicultura ha svelato i nomi dei 16 artisti finalisti della XXXVI edizione del concorso che, nell'ambito della canzone popolare e d'autore italiana, valorizza la creatività artistica giovanile e favorisce un ricambio generazionale all'insegna del merito e della trasparenza. Eccoli, con le città di provenienza ei titoli delle rispettive canzoni, delle quali sono tutti autori o autrici: Alessandra Nazzaro, Napoli – Ouverture; Belly Button e il Coro Onda, Roma – Credo; Distemah, Biella – Apatia; Elena Mil, Milano – La ballata dell'inferno; Frammenti, Treviso – La pace; Ibisco, Bologna-Languore; Kyoto, Bari-Frontiera; IO, LUGLIO, Benevento – Mundi; Moonari, Roma-Funamboli; Abat-jour, Rieti – Oblio; Nakhash, Asti – Gonna; NILO, Sassari – Tutti-Nessuno; Silvia Lovicario, Nuoro-Notte; Simona Boo e Bimbi di Fumo, Napoli– Simun; sonoalaska, Roma – Bimba pazza; ULULA, Verona – Pelle di lupo.

