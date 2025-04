Sviene mentre fuma in giardino e innesca un incendio | 72enne e due poliziotti intossicati nel Casertano

72enne, è stato portato in ospedale per una intossicazione; lievemente intossicati anche due poliziotti intervenuti sul posto. Leggi su Fanpage.it È accaduto ad Arienzo, nella provincia di Caserta: l'uomo, un, è stato portato in ospedale per una intossicazione; lievementeanche dueintervenuti sul posto.

