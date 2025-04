Bankitalia stima +06% Pil nel 2025 ma senza l’effetto dazi

Lapresse.it - Bankitalia stima +0,6% Pil nel 2025 ma senza l’effetto dazi

una crescita dello 0,6% nel. Ma – spiega la Banca d’Italia nel bollettino economico – si tratta di una previsione che non comprendedelle contro-misure dell’Unione europea aiimposti da Donald Trump.Pil in crescita con espansione consumiche Pil in Italia “salirà dello 0,6% nell’anno in corso, dello 0,8 nel prossimo anno e dello 0,7 nel 2027“. Secondo le proiezioni della Banca d’Italia la crescita del Pil sarà sospinta dall’espansione dei consumi, grazie al buon andamento dell’occupazione e al rafforzamento dei redditi reali delle famiglie. La dinamica degli investimenti rimarrà invece moderata.Lo scenario non tiene conto dell’impatto di possibili misure ritorsive da parte dell’Unione europea e di altre economie, delle ripercussioni economiche derivanti dalle turbolenze sui mercati internazionali, nonché della sospensione annunciata il 9 aprile di parte degli incrementi deiintrodotti la settimana precedente.