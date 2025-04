Sanzioni per violazione quarantena Covid non valide se non disposte da sindaci Tribunale di Terni | Provvedimenti Asl nulli per carenza di potere

Tribunale di Terni ha emesso una sentenza ammettendo che le Sanzioni per la violazione della quarantena durante il Covid non sono valide. Solo il sindaco poteva decidere, non l'Asl

