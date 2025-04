Sciopero globale per il clima a Milano blitz degli attivisti nel negozio di Tesla

Milano la protesta degli studenti è finita nel negozio di Tesla in Piazza Gae Aulenti. Una manifestazione per la giustizia climatica e sociale "in solidarietà con la resistenza palestinese, contro il riarmo, la guerra, la repressione e lo sfruttamento di corpi e territori", fanno sapere i manifestanti.

