Ciclismo prima vittoria in una gara a tappe per la Solution Tech-Vini Fantini

Solution Tech-Vini Fantini, che per la prima volta da quando è nel Ciclismo si è aggiudicata una gara a tappe. La rassegna cinese ha offerto al gruppo Professional del general manager Serge Parsani, due vittorie di tappa con il serbo Dusan Rajovic e con l'ucraino Kyrylo Tsarenko, il quale con il successo nella terza frazione ha conquistato la maglia di capoclassifica che poi ha difeso con bravura nelle altre due tappe previste, nonostante che nell'ultima frazione abbia avuto soltanto un compagno di squadra.

