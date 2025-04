A Lido di Savio il flash mob per salvare sei pini dall' abbattimento | adesione da quattro candidati sindaco

Lido di Savio il flash mob lanciato dal gruppo "Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna" per chiedere di evitare l'abbattimento di 6 esemplari di pino domestico del doppio filare storico del viale. Hanno dato adesione alla manifestazione. Ravennatoday.it - A Lido di Savio il flash mob per salvare sei pini dall'abbattimento: adesione da quattro candidati sindaco Leggi su Ravennatoday.it Si è tenuto mercoledì pomeriggio in viale Romagna adiilmob lanciato dal gruppo "Salviamo ididie Ravenna" per chiedere di evitare l'di 6 esemplari di pino domestico del doppio filare storico del viale. Hanno datoalla manifestazione.

A Lido di Savio il flash mob per salvare sei pini dall'abbattimento: adesione da quattro candidati sindaco.

