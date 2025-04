Milano easter trophy

Milano easter trophy, organizzato da Ladybirds Milano Syncro Academy. Una competizione internazionale di pattinaggio sincronizzato che richiama squadre da tutta Europa. Un evento imperdibile per chi ama lo sport. Milanotoday.it - Milano easter trophy Leggi su Milanotoday.it Il 12 Aprile 2025 il Palasesto di Sesto San Giovanni ospita una prima edizione del, organizzato da LadybirdsSyncro Academy. Una competizione internazionale di pattinaggio sincronizzato che richiama squadre da tutta Europa. Un evento imperdibile per chi ama lo sport.

Milano easter trophy. Milano Easter Trophy. A Sesto arriva il Milano Easter Trophy: una gara mondiale di pattinaggio sincronizzato. Le Ladybirds Milano e la sfida senza pista. I talenti di domani si sfidano nel torneo più importante di Pasqua: tutto pronto per la Milano Cup!. NASCE MILANO EASTER TROPHY: IL PATTINAGGIO SINCRONIZZATO ACCENDE IL GHIACCIO DI SESTO SAN GIOVANNI. Ne parlano su altre fonti

Milano Easter Trophy: il pattinaggio sincronizzato illumina Sesto San Giovanni - Scopri il Milano Easter Trophy, l'evento internazionale di pattinaggio sincronizzato che si terrà il 12 aprile 2025 al PalaSesto. (milanosportiva.com)

