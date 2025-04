Juve Lecce streaming LIVE e diretta tv | dove vederla

JuventusNews24Juve Lecce streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25C'è un quarto posto ancora da raggiungere per la Juve in queste ultime 7 giornate, dopo che i bianconeri sono scivolati al quinto posto in seguito ai crolli contro Atalanta e Fiorentina. La squadra di Tudor, domani, affronterà il Lecce di Giampaolo all'Allianz Stadium.Il match, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25, andrà in scena sabato 12 aprile alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN.

Juve Lecce streaming LIVE e diretta tv: dove vederla - Juve Lecce streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 C’è un quarto posto ancora da raggiungere per la Juve in queste ultime 7 ... (juventusnews24.com)

Tudor, diretta conferenza Juventus-Lecce: le dichiarazioni - Nuovo weekend e nuovo appuntamento per la Juventus per cercare di continuare a rincorrere l'obiettivo Champions League. C'è soltanto un punto dal quarto posto occupato dal Bologna e quella contro il L ... (tuttosport.com)

Serie A: sabato alle 20.45 Juventus-Lecce DIRETTA - In campo sabato alle 20.45 Juventus-Lecce DIRETTA "La mentalità è di approcciare ogni gara come una finale, ogni allenamento e ogni partita bisogna andare al 100%: i ragazzi hanno questo mood, si ... (ansa.it)