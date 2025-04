Abbiamo pagato 325 milioni di euro di multe per i rifiuti in Campania E paghiamo ancora

L'Italia ha già pagato 325 milioni di euro di multe alla Commissione europea per non aver creato ancora una rete adeguata di smaltimento dei rifiuti in Campania, e ogni giorno continua a pagare 80mila euro di ammende per lo stesso problema. Soldi sprecati con cui il nostro Paese avrebbe potuto.

