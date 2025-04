Fabri Fibra in concerto a Vieste

Fabri Fibra porta a Vieste il suo attesissimo ‘Fabri Fibra Tour 2025’. L’appuntamento è per il 3 agosto in piazza Marina Piccola alle 22. I biglietti saranno disponibili a breve.Fabri Fibra. All’anagrafe Fabrizio Tarducci, esordisce nell'ambiente dell'hip hop underground a metà degli anni. Foggiatoday.it - Fabri Fibra in concerto a Vieste Leggi su Foggiatoday.it porta ail suo attesissimo ‘Tour 2025’. L’appuntamento è per il 3 agosto in piazza Marina Piccola alle 22. I biglietti saranno disponibili a breve.. All’anagrafezio Tarducci, esordisce nell'ambiente dell'hip hop underground a metà degli anni.

