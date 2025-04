Internews24.com - Inter Cagliari, Nicola avvisa Lautaro: ecco come proverà a fermare il Toro

di RedazioneMartinez,il Toro argentino a San Siro, il piano sardoPoco più di 24 ore ci separano da uno dei match di cartello della prossima giornata di Serie A! A scendere in campo a San Siro saranno, ovviamente,, due squadre determinate a centrare obiettivi differenti (rispettivamente scudetto e salvezza). Bene, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda non mancheranno gli scontri intensi in campo. Uno dei più memorabili è sicuramente quello sudamericano che vede protagonistiMartinez e Yerry Mina, il quale ha creato non poche difficoltà nella partita del girone d’andata (era il 28 dicembre 2024).Durante il primo tempo di quella partita, ci furuono veri e propri contrasti tra i due nell’area del! Ci si aspetta che anche in questa occasione non manchi la stessa intensità.