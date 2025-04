Stefano De Martino in prima serata su Rai1 a maggio Per Affari Tuoi ipotesi prolungamento

Stefano De Martino, che sarà in prime time sulla prima rete venerdì 2 maggio. Inoltre è concreta la possibilità di un prolungamento di Affari Tuoi oltre la data del 1 giugno, attualmente prevista per il finale di questa edizione. Leggi su Fanpage.it Rai vuole sfruttare a pieno il momento d'oro diDe, che sarà in prime time sullarete venerdì 2. Inoltre è concreta la possibilità di undioltre la data del 1 giugno, attualmente prevista per il finale di questa edizione.

Stefano De Martino in prima serata su Rai1 a maggio. Per Affari Tuoi ipotesi prolungamento. Stefano De Martino lascia Step? Lacrime a fine puntata, ma l’addio è "strategico". Stefano De Martino, dall'addio a Stasera tutto è possibile allo show in prima serata sulla Rai. Ecco quando. Stefano De Martino, l’addio (sofferto) a STEP e chi lo rimpiazza: tre nomi caldissimi. Emma Marrone, prima e dopo: «Voglio diventare decadente. Se vado alla Spa è perché dentro c'è un ristorante da. Emma Marrone bacchetta Stefano De Martino: «Maria non ti ha insegnato niente?». Il siparietto manda i fan in d. Ne parlano su altre fonti

Stefano De Martino in prima serata su Rai1 a maggio. Per Affari Tuoi ipotesi prolungamento - Rai vuole sfruttare a pieno il momento d'oro di Stefano De Martino, che sarà in prime time sulla prima rete venerdì 2 maggio ... (fanpage.it)

Ascolti tv: Stefano De Martino conquista, Che Dio ci aiuti pieno di fedeli, Zalone al 13,4%, Geppi Cucciari chiude sul podio - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, giovedì 10 aprile, ha offerto ai telespettatori film, serie tv e show. Da "Che ... (msn.com)

Il saluto di Stefano De Martino tra le lacrime durante l’ultima puntata di STEP - L’ultima puntata di Stasera tutto è possibile ieri sera si è conclusa tra le lacrime. Stefano De Martino, che ha accolto l’ex Emma Marrone con la quale ha chiarito la natura del loro rapporto attuale, ... (novella2000.it)