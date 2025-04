25 Aprile i partigiani si attaccano al tram | Guarda

partigiani si attaccano al tram! Da giovedì 10 Aprile, a Milano infatti circola lungo la linea 3, che collega Gratosoglio a Duomo, un tram speciale. Si tratta del primo di due convogli commemorativi, completamente rivestiti di rosso e con l'emblematica scritta "Tempo di pace e di libertà - 80° anniversario del 25 Aprile". Il secondo farà il suo debutto nei prossimi giorni, a metà Aprile, sulla linea 9 tra viale Molise e Porta Genova. Il progetto rappresenta l'omaggio che Atm, insieme al Comune di Milano e all'Anpi, ha voluto rendere alla città per ricordare il contributo di tanti lavoratori dell'azienda dei trasporti – tranvieri, meccanici, operai – alla lotta di Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Molti di loro presero parte agli scioperi del 1944, subirono arresti e furono deportati nei campi di concentramento in quanto oppositori del regime.

