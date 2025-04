Ilgiorno.it - Pavia, consiglio diviso su Alice Moggi, la vicesindaca beccata in auto con il telefono. L’opposizione: “Rimetta la delega alla mobilità”

, 11 aprile 2025 – È arrivata incomunale la vicenda relativasanzione comminatavice sindaca e assessorasorpresa a guidare con il cellulare in mano. Ieri sera, in occasione della seduta chiesta dalper parlare dicittà 30, Nicola Niutta (Fratelli d’Italia) ha chiesto adi riferire su quanto accaduto ritenendo la sanzione inerente il tema all’ordine del giorno. “Sono stata sanzionata e ho pagato la multa – ha detto-. Non so ancora per quanti giorni mi sarà sospesa la patente, non guiderò per quel numero di giorni”. Di fronte a una maggioranza che ha fatto quadrato attorno all’assessora difendendo anche il diritto di ognuno a sbagliare salvo poi ammettere i propri errori, comportamento non comune in politica,si è scatenata.