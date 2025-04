2anews.it - Calcio Napoli, tendinopatia per Buongiorno: i tempi di recupero

Leggi su 2anews.it

Il difensore centrale delsi è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato unadel muscolo adduttore lungo della coscia destra. Infortunio per Alessandroche dovrebbe stare fermo per almeno due settimane. Il difensore centrale del, spiega il club azzurro in una nota, “si è sottoposto a esami strumentali .