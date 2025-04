Paolo Zampolli prende sul serio l’incarico ricevuto da Trump | l’inviato speciale Usa cede il controllo della lussuosa palazzina nel cuore di Milano

Leggi su Open.online

Nel bel mezzo di una guerra commerciale, essere «inviatoper le partnership globali» di Donaldnon dev’essere un lavoro semplice. E forse è anche per questo cheha deciso di concentrarsi sul delicato ruolo che gli ha affidato personalmente il presidente americano. A fine marzo, l’imprenditore italoamericano si è dimesso dal ruolo di amministratore unicoBorgonuovo 2000 Srl, società di cui possiede il 100% delle quote. In un verbale del 31 marzo, visionato da Open, l’assemblea ordinaria dei soci – ossia solo– ha deliberato le dimissioni del suo amministratore, affidando le redinisocietà al ragioniere Gianfranco Matti, milanese.La nomina diIl nome diè iniziato a circolare sui media italiani poco dopo l’insediamento dialla Casa Bianca.