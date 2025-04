Vanityfair.it - Io, Stefano e la sclerosi multipla: perché non si riesce a capire la sofferenza?

Il nuovo appuntamento con la rubrica quindicinale di Laura Santi eMassoli. Lei malata di, lui suo marito e il suo caregiver. Oggi Laura si domanda se chi la critica si sia mai chiesto come sia vivere momento per momento una quotidianità come la sua