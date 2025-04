Brindisireport.it - Donna scomparsa: predisposti ulteriori accertamenti, continuano le ricerche

CEGLIE MESSAPICA - Proseguono ledi Maria Luigia Monaco (conosciuta come Gina), la 59enne residente a Ceglie Messapica della quale non si hanno notizie da domenica 6 aprile 2025. Oggi, venerdì 11 aprile 2025, si è riunita nuovamente la cabina di regia relativa alle, in.