Ilfattoquotidiano.it - La linea del nuovo ambasciatore italiano all’Aia promuove ‘gli interessi nazionali’: dichiarazioni ambigue

Nell’ultima settimana si sono verificati due episodi interessanti legati alla Corte Penale Internazionale dell’Aia. Il primo, più noto, riguarda l’Italia che per la terza volta in pochi mesi ha ignorato un mandato di cattura dell’ICC: l’aereo del premier israeliano Netanyahu ha sorvolato lo spazio aereosenza conseguenze, come se il nostro Paese non avesse alcun obbligo di fermarlo e consegnarlo alla Corte.Il secondo episodio, meno visibile ma altrettanto rilevante, è un cambio diplomatico: l’ormai exGiorgio Novello ha lasciato la missione italianada due settimane per “tornare a Roma a occuparsi di questioni giuridiche restando in contatto con le Corti internazionali”, si legge nel messaggio di commiato pubblicato sul sito dell’Ambasciata. Al suo posto è arrivato Augusto Massari, dal 2022 consigliere diplomatico del ministro Carlo Nordio.