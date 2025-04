Napolipiu.com - Napoli, tegola Buongiorno: stop di due settimane per il difensore

di dueper il">Brutta notizia per il: Alessandrodovrà stare fermo ai box per almeno due. Ilazzurro è alle prese con una tendinopatia al muscolo adduttore lungo della coscia destra, come comunicato ufficialmente dal club partenopeo attraverso un report medico.“Alessandrosi è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, si legge nella nota diffusa dal.Il calendario alla mano,salterà sicuramente le prossime due partite: il match di lunedì al Maradona contro l’Empoli e la sfida di sabato 19 aprile contro il Monza all’U-Power Stadium. L’obiettivo dello staff medico azzurro è recuperarlo per la gara contro il Torino, prevista per domenica 27 aprile al Maradona, sfida particolarmente sentita per il centrale, cresciuto e affermatosi proprio con la maglia granata.