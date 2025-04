Ilfattoquotidiano.it - Stop al terzo mandato, De Luca: “Una vergogna, impugnata solo la legge in Campania. E le opposizioni zitte”

“Hanno introdotto unlimite che riguarda i presidenti delle Regioni. Il problema politico e giuridico serio è stato questo: che in questi anni nel Veneto il presidente della Regione, il, lo ha fatto e lo sta finendo. Nel Piemonte, nell’estate del 2023, la Regione ha approvato unaesattamente uguale a quella dellae nessuno ha detto niente. Il governo non l’ha“. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, commentando in un video pubblicato su Facebook la pronuncia della Consulta che ha dichiarato incostituzionale laregionale che di fatto apriva la strada a una sua ricandidatura per unconsecutivo. “La cosa vergognosa – ha aggiunto De– è che le forze di opposizione non hanno detto una parola sul principio che su 3 o 4 Regioni per alcune va tutto bene, per una Regione si fa l’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale.