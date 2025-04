Supergirl | il Costume di Milly Alcock svelato! Prime immagini dal Set

Supergirl: Woman of Tomorrow sono in corso e finalmente abbiamo un'anteprima del Costume indossato da Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El! Grazie a foto e video amatoriali trapelati dal set, possiamo dare una prima occhiata all'attesissimo look. Cosa rivelano le immagini rubate dal set?Le immagini trapelate mostrano Alcock nei panni di Supergirl in azione, impegnata a combattere su un carro armato contro nemici sconosciuti. Noterai la presenza di schermi blu, il che indica l'aggiunta di effetti speciali in post-produzione per rendere le scene ancora più spettacolari. Ma la cosa più interessante è sicuramente il Costume! Un Costume fedele al fumetto?Il Costume di Supergirl sembra essere incredibilmente fedele al materiale originale dei fumetti. Leggi su Mistermovie.it Sei pronto per una nuova eroina nel DC Universe? Le riprese di: Woman of Tomorrow sono in corso e finalmente abbiamo un'anteprima delindossato danei panni di Kara Zor-El! Grazie a foto e video amatoriali trapelati dal set, possiamo dare una prima occhiata all'attesissimo look. Cosa rivelano lerubate dal set?Letrapelate mostranonei panni diin azione, impegnata a combattere su un carro armato contro nemici sconosciuti. Noterai la presenza di schermi blu, il che indica l'aggiunta di effetti speciali in post-produzione per rendere le scene ancora più spettacolari. Ma la cosa più interessante è sicuramente il! Unfedele al fumetto?Ildisembra essere incredibilmente fedele al materiale originale dei fumetti.

