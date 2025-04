Ilfattoquotidiano.it - Usa, 6.300 migranti dichiarati morti: così Trump prova a costringerli a lasciare gli Usa

Come combattere l’immigrazione: dichiarandogli immigrati regolari in modo da negare loro anche i diritti più elementari per fare in modo che si trovino costretti agli Stati Uniti. E’ una delle strategie adottate dall’amministrazione di Donald. Nei giorni scorsi la Social Security Administration, l’agenzia del governo federale che amministra molte prestazioni di welfare negli Usa, ha inserito i nomi e i numeri di previdenza sociale di oltre 6.300 immigrati, per lo più latinoamericani, nel “death master file“, un database che viene utilizzato per monitorare le persone decedute, annullando di fatto la loro possibilità di ricevere sussidi o di lavorare legalmente.E’ solo l’ultima di una straordinaria serie di strategie promosse da Elon Musk e dal Dipartimento per l’efficienza governativa per sfruttare dati personali a lungo considerati off-limits dalle autorità per l’immigrazione e procedere allo smantellamento delle cosiddetta “politica delle frontiere aperte” promesso dal tycoon in campagna elettorale.