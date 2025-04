Albania giunti 40 migranti dall' Italia

Albania nave Libra, salpata da Brindisi con a bordo 40 migranti. Le 40 persone verranno sbarcate e poi scortate fino al centro di Gjader, a pochi chilometri di distanza. E' il primo arrivo dopo il decreto che consente il trasferimento non più solo dei richiedenti asilo soccorsi in mare, ma anche degli irregolari cui il questore ha consegnato il decreto di espulsione e un giudice ha convalidato la permanenza in un Cpr. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.25 E' giunta innave Libra, salpata da Brindisi con a bordo 40. Le 40 persone verranno sbarcate e poi scortate fino al centro di Gjader, a pochi chilometri di distanza. E' il primo arrivo dopo il decreto che consente il trasferimento non più solo dei richiedenti asilo soccorsi in mare, ma anche degli irregolari cui il questore ha consegnato il decreto di espulsione e un giudice ha convalidato la permanenza in un Cpr.

