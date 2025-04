Bologna in Fiore la primavera sboccia in centro

Bologna, 11 aprile 2025 – Oggi, domani (sabato 12 aprile) e domenica 13 aprile trionfo di profumi e colori per "Bologna in Fiore": piazza Minghetti e piazza del Francia si trasformano in un giardino di primavera. Ingresso libero con orario continuato dalle 9 alle 20. La manifestazione florovivaistica, organizzata da Piazze in Fiore con il patrocinio di Confesercenti Bologna, trasforma il capoluogo dell'Emilia Romagna nella capitale dello shopping "green": è possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino con piante e fiori insoliti, o in un verde orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene. "Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde", garantiscono gli organizzatori. La kermesse è stata inaugurata questa mattina, al taglio del nastro era presente anche l'assessore comunale al commercio Luisa Guidone.

