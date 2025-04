Capolavori del Barocco romano e napoletano in mostra alla Fondazione Banco Napoli.

Leggi su Ildenaro.it

“Per far comprendere l’importanza di questa, basti pensare che qui è esposto il Pindaro e il Pan di Salvator Rosa, considerato dallo stesso autore il suo capolavoro”. Così Francesco Petrucci, curatore con don Gianni Citro, della‘Genesi e divenire deltra Roma e. Dipinti da Palazzo Chigi in Ariccia e dcollezione Koelliker’, presentato in anteprima nazionale nella. Sono stati inaugurati anche nuovi spazi, ripristinati proprio per ospitare l’esposizione che resterà aperta fino al 10 giugno. Laè stata organizzata graziediMeeting del Mare CREA (Cultura, Religioni e Arte).presentazione hanno partecipato il presidente delladi, Orazio Abbamonte, quello del Museo dell’Archivio Storico deldi, Marcello D’Aponte, il direttore dellaCiro Castaldo, i curatori Petrucci e Citro.