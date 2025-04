Bernaudeau sfida Pogacar | “Ci dia garanzie su chetoni e monossido renda pubblici tutti gli esami”

Bernaudeau è stato durissimo nei confronti di Pogacar sull'argomento doping: "Il ciclismo vive da sempre nel sospetto, pretenderei che rendesse pubblici i suoi parametri e se ne conservassero i campioni per i prossimi 10 anni, quando la ricerca scientifica avrà fatto altri passi avanti" Leggi su Fanpage.it Il direttore generale della TotalEnergies, team Professional, Jean-Renéè stato durissimo nei confronti disull'argomento doping: "Il ciclismo vive da sempre nel sospetto, pretenderei che rendessei suoi parametri e se ne conservassero i campioni per i prossimi 10 anni, quando la ricerca scientifica avrà fatto altri passi avanti"

