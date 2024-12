Anteprima24.it - Sant’Angelo piange la scomparsa del prof. Marandino

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo un’esistenza vissuta con spirito di immenso amore familiare, impegno sociale ed educativo, dedicandosi alla ricerca, al sostegno dei giovani e del territorio, alla cultura umanistica si è serenamente spento, accompagnato da incrollabile fede cristiana” con queste espressioni la famiglia ha dato la notizia delladel. Romualdo.La Camera Ardente é stata allestita presso la Casa Funeraria “Alta Irpinia” in via XXIII novembre adei Lombardi. Il rito funebre sarà celebrato domani venerdì 20 dicembre, alle ore 10.30 nella Chiesa Cattedrale didei Lombardi.Anche l’Amministrazione comunale didei Lombardiladel. Romualdo, Preside emerito del Liceo “De Sanctis”, dove è stata guida illuminata e rigorosa per generazioni di studenti.