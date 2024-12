Sala Assoli | voci femminili per un viaggio tra eros solitudine e poesia con Anna Della Rosa

Leggi su Ildenaro.it

Da venerdì 20 a domenica 22 dicembre 2024,ospita un progetto dedicato alla drammaturgia di Giovanni Testori, affidato all’interpretazione di, una delle attrici più acclamatescena contemporanea, vincitrice quest’anno del prestigioso Premio Duse e del PremioCritica di ANCT. In collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e la Compagnia Lombardi-Tiezzi, il programma presenta due monologhi tratti da Tre Lai – Erodiàs e Mater strangosciàs (in scena venerdì e sabato alle 20.30; domenica alle 18.00) – e una nuova versione di Cleopatràs (sabato alle 18.30). Quest’ultimo è rielaborato in forma di concerto per voce sola e live electronics, a cura di Gup Alcaro, dove la musicalità dei versi emerge con straordinaria potenza. Le regie dei primi due lavori sono affidate a Sandro Lombardi, mentre Valter Malosti, direttore di ERT, firma quella di Cleopatràs.