Lanazione.it - Pistoiese: sconto biglietti per la Giornata Arancione contro il Tau Altopascio

Leggi su Lanazione.it

A tre giorni dalla super sfidail Tau, in programma domenica alle 14.30 al Melani, lacontinua a prepararsi per arrivare all’atteso appuntamento nelle migliori condizioni possibili. Una partita in cui una volta più che mai sarà fondamentale il sostegno della tifoseria e proprio per l’occasione la società ha indetto la ’’. In occasione del matchgli amaranto di Simone Venturi, anche i tifosi che possiedono l’abbonamento dovranno acquistare il proprio biglietto per accedere al Melani. La novità sta però nel fatto che i ticket per la Curva Nord saranno acquistabili al prezzo di 5 euro anziché di 10 come di consueto. Un importanteper invitare tutti i sostenitori a presenziare in gran numero per spingere Polvani e compagni verso la vittoria.