News.robadadonne.it - Perché le donne incinte e le neomamme sono più esposte al femminicidio e alla violenza di genere

Leggi su News.robadadonne.it

Il 9 dicembre 2024 sul New York Times è uscito The Killings of Young Mothers, articolo interattivo firmato Sara Chodosh e illustrato da Angelica Alzona, che parte da un dato drammatico:Negli Stati Uniti, il rischio di una donna di essere uccisa aumenta quando rimane incinta e nel post partum — di circa il 20 percento, in media.Questa percentuale, datimano, è determinata dai femminicidi delle madri più giovani:Quando lesotto i 25 anni rimangono, le loro probabilità di morte per omicidio (, sarebbe più corretto), aumentano di più del doppio.Ildi Markitha SinegalL’articolo prende le mosse dstoria di una giovane donna di New Orleans, madre di due gemelle di nove mesi, uccisa dal suo compagno a soli 20 anni. La storia di Sinegal è quella di molte giovaniche vivono relazioni tossiche dalle quali non riescono a fuoriuscire per motivi legati principalmentedipendenza economica – che una gravidanza e la nascita di un figlio, non fanno altro che aumentare – ed emotiva.