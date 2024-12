Sport.quotidiano.net - Olympiacos Pireo supera Virtus Bologna 87-77 in Eurolega

Leggi su Sport.quotidiano.net

8777: Walkup 7, William-Goss, Larentzakis 3, Vildoza 2, Fall 2, Vezenkov 27, Papanikolaou 6, Dorsey ne, Peters 12, Milutinov 8, McKissic, Fournier 20. All. Bartzokas: Cordinier 8, Belinelli 20, Pajola 5, Clyburn 9, Hackett 2, Grazulis 2, Morgan 15, Polonara 2, Diouf 4, Zizic 8, Akele 2 , Tucker ne. All. Ivanovic Arbitri: Javor, Kardum, Laurinavicius Note. Parziali: 29-17; 43-46; 64-56. Tiri da due:17/37;17/33. Tiri da tre: 13/29; 9/24. Tiri liberi: 14/18; 16/18. Rimbalzi: 42; 26.(Grecia) Nulla da fare per unache continua a essere una squadra generosa che, però, non riesce a concretizzare in modo efficace tutto quello che di buono produce. Per entrare in partita la V nera deve piombare sul meno 18 (25-8) e lo svantaggio è una vera doccia fredda che ha un effetto imprevisto sugli ospiti che, complice anche l’utilizzo misurato di un eccessivamente falloso Andrejs Grazulis, iniziano a macinare gioco con quintetti più che aggiustati.