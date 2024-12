Movieplayer.it - Mortal Kombat 2, questo celebre personaggio potrebbe tornare dal mondo dei morti

Leggi su Movieplayer.it

Aumentano i dettagli relativi al sequel del film action in arrivo nelle sale il prossimo anno, attualmente è in corso la post-produzione John Lawson, che ha interpretato Kano nel film2021, ha anticipato il ritorno delnell'atteso sequel,2, in arrivo nelle sale nel 2025. Dopo il successo del primo film, che ha incassato 84 milioni di dollari in tutto ilin periodo Covid, a fronte di un budget di 55 milioni di dollari, ed è diventato il lancio cinematografico di maggior successo della HBO Max all'epoca,2 promette di ampliare la storia e di riportare in scena i personaggi preferiti dai fan, anche in modo inaspettato. Nonostante il suo triste destino nel primo .